Путин на саммите "Россия-Африка" уделит особое внимание возрастающей роли Африки

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг примет участие в пленарных заседаниях третьего саммита "Россия-Африка", а также продолжит марафон двусторонних встреч "на полях" этого форума.

По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, в ходе выступления на первом заседании Путин даст оценку современному состоянию системы международных отношений, в том числе формированию нового миропорядка, в основе которого находится принцип многополярности и равенства всех независимых государств.

Особое внимание в выступлении российского президента будет уделено возрастающей роли Африки, приоритетам взаимодействия России со странами континента в рамках ООН и других ведущих международных и региональных организациях.

Путин также расскажет о реализуемых в странах Африки совместных проектах и инициативах в торгово-экономической сфере, о культурно-гуманитарном сотрудничестве, образовательных обменах, о мерах поддержки, которые российская сторона оказывает в развитии государств африканского континента.

Ожидается, что на пленарном заседании помимо Путина выступят президент Бурунди, главы государств и правительств других стран Африканского континента, прибывшие на саммит, а также председатель Комиссии Африканского союза.

Второе пленарное заседание пройдет в формате рабочего завтрака.

"Слово возьмут главы делегаций африканских стран, которые не выступили в ходе первого заседания. Возможность взять слово будет предоставлена всем без исключения главам африканских делегаций, вне зависимости от уровня представительства", - пояснил Ушаков.

После пленарных заседаний состоится принятие итоговой декларации, в которой будут зафиксированы согласованные подходы по вопросам развития российско-африканского сотрудничества, углубления взаимодействия на международной арене. Также будут приняты отдельная декларация о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и план действий форума партнерства Россия - Африка на 2027-2029 годы.

Ушаков заявил, что всего по итогам саммита с различными странами Африки будет подписан пакет из 33 межправительственных, межведомственных документов, меморандумов и коммерческих контрактов.

По завершении церемонии подписания президенты РФ и Бурунди совместно выступят с заявлениями для СМИ, в которых подробно проинформируют об итогах саммита и состоявшихся дискуссиях.

В преддверии саммита Ушаков рассказал журналистам, что свое участие в форуме подтвердили 48 из 54 африканских государств, причем 22 страны будут представлены на уровне глав государств. Ушаков отметил, что в предыдущем саммите в 2023 году в Санкт-Петербурге 17 из 48 стран Африки были представлены главами государств.

По его словам, на мероприятие приглашены руководители региональных организаций: Африканского союза, Африканской континентальной зоны свободной торговли, Восточноафриканского сообщества, Межправительственной организации по развитию, Общего рынка Восточной и Южной Африки, Сообщества развития Юга Африки, Экономического сообщества государств Центральной Африки, Экономического сообщества западноафриканских стран, Союза Арабского Магриба, Африканского экспортно-импортного банка.

"Саммит свидетельствует об особом значении, которое мы придаем отношениям с африканскими государствами. Эти отношения опираются на проверенные временем традиции дружбы, взаимного уважения, равноправия и солидарности", - заметил Ушаков.

Также в четверг Путин продолжит двусторонние встречи с африканскими лидерами, приехавшими в Москву. Среди собеседников главы российского государства будут президенты Бурунди, Намибии, Кении, Судана, Мадагаскара и Зимбабве Эварист Ндайишимийе, Ндемупелила Нетумбо Нанди-Ндайтва, Уильям Руто, Абдель Фаттах аль-Бурхан, Михаэль Рандрианирина и Эммерсон Мнангагва.