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Правительство РФ рассмотрит подготовку предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос о подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства и субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 годов, сообщила пресс-служба кабмина.

Доклад по вопросу представлен Минстроем России.

Помимо этого, планируется обсудить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации".

"Законопроект направлен на расширение перечня подготовительных работ, которые могут выполняться до выдачи разрешения на строительство", - говорится в материалах к заседанию кабмина.

Правительство РФ также намерено обсудить законопроект "О внесении изменения в статью 20 Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации".

"Законопроектом предлагается предоставить право на получение бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме, а также составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера лицам, в отношении которых применяется исполнительная или постпенитенциарная пробация в соответствии с Федеральным законом "О пробации в Российской Федерации", по вопросам трудоустройства, защиты жилищных прав, пенсионного обеспечения и предоставления иных мер социальной поддержки", - пояснили в пресс-службе.

Правительство РФ ЖКХ
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