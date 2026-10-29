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Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует вялую динамику; участники рынка не предпринимают активных действий в отсутствие важных сообщений на геополитическую тематику, а также отыгрывают опубликованные накануне вечером новые инфляционные данные.

К 07:01 по Москве индекс Мосбиржи составил 2525,76 пункта (-0,03%), индекс РТС - 983,97 пункта (-0,03%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,8%.

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,7%), "Северстали" (+0,5%), "МТС" (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), МКПАО "ВК" (+0,3%), МКПАО "Яндекс" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Т-Технологий" (+0,1%), "ИКС 5" (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Подешевели акции "ФосАгро" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "РусАла" (-0,1%).

Инфляция в России за неделю с 20 по 26 октября составила 0,08% после 0,05% с 13 по 19 октября, 0,11% с 6 по 12 октября, 0,96% с 29 сентября по 5 октября ("тарифная неделя" после индексации с 1 октября стоимости услуг ЖКХ), сообщил в среду вечером Росстат. Из данных за 26 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 26 октября замедлилась до 7,11% с 7,15% на 19 октября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года, и замедлилась до 6,74% на 26 октября с 6,84% на 19 октября, если ее высчитывать из недельной динамики.

Цены на бензин с 20 по 26 октября стали ниже на 1,63%, на дизельное топливо сократились на 0,05%. При этом с начала года бензин подорожал на 18,57%, дизельное топливо - на 13,32%.

Госдума на заседании в четверг планирует рассмотреть в первом чтении законопроект "О федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов". Документ (№615-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября. Планируется, что с докладом выступит заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов.

Доходы федерального бюджета в 2027 году прогнозируются в объеме 43,3 трлн рублей, в 2028 году - 45,83 трлн рублей, в 2029 году - 48,62 трлн рублей. Расходы запланированы в размере 48,74 трлн рублей, 50,95 трлн рублей и 53,87 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета составит 5,44 трлн рублей (2,2% ВВП) в 2027 году, 5,12 трлн рублей (1,9% ВВП) в 2028 году и 5,25 трлн рублей (1,9% ВВП) в 2029 году. Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого в 2027 году объема ВВП в 248,323 трлн рублей, в 2028 году - 263,724 трлн рублей, в 2029 году - 281,674 трлн рублей, а также инфляции до 4% на все три года.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, бюджетная политика будет формироваться в логике "бюджетных правил", которые предполагают, что в 2027-2030 годах базовая цена нефти для целей бюджетного правила устанавливается в размере $50 за баррель с выходом на нулевой первичный структурный дефицит бюджета к 2029 году.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в среду, что трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США пройдут без участия европейцев, об этом была достигнута договоренность с американской стороной.

"Мы договорились, что возобновятся трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США (...) Они (европейцы - ИФ) туда могут попасть, если купят билеты. Но никто за стол переговоров их приглашать не собирается", - заявил Ушаков в интервью ИС "Вести".

По словам Ушакова, точная дата встречи представителей России, США и Украины скоро будет названа, в Москве исходят из того, что это будет в середине ноября. Позднее, отвечая на вопрос "Интерфакса", Ушаков уточнил, что консультации РФ-США-Украина состоятся точно после 4 ноября.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в среду об ожиданиях России, что усилия президента США Дональда Трампа и его команды позволят приблизить урегулирование на украинском направлении с учетом интересов РФ и первопричин конфликта.

"Рассчитываем, что усилия президента США и его команды, в частности, на украинском направлении, позволят приблизить момент, когда мы сможем реально говорить о запуске устойчивого, прочного, надежного урегулирования, которое гарантированно обеспечит наши фундаментальные интересы, будет соответствовать положениям нашей Конституции и, разумеется, позволит решить те проблемы из разряда причин конфликта в самых разных областях", - сказал Рябков журналистам.

Также Рябков заявил, что Россия будет противодействовать попыткам "партии войны" из европейских столиц помешать поддерживаемым США переговорам по урегулированию ситуации на Украине, которые готовятся в Абу-Даби.

Фондовые индексы США завершили торги среды ростом, инвесторы оценивали итоги заседания американского центрального банка, а также финансовые результаты компаний. Федеральная резервная система ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 3,75-4% годовых.

"Инфляция остается повышенной. Получение дополнительной информации поможет FOMC определить денежно-кредитную политику, целесообразную для своевременного возврата инфляции к целевому показателю в 2%. FOMC обеспечит ценовую стабильность", - говорится в заявлении ЦБ.

Участники рынка по-прежнему ожидают от Федрезерва ужесточения ДКП в декабре. Вероятность увеличения стоимости заимствований на заседании, намеченном на 8-9 декабря, оценивается в 79,4%, по данным CME FedWatch. Прогнозы рынка могут измениться после выхода в четверг сентябрьского отчета о расходах и доходах американцев, включающего индексы PCE и Core PCE, на которые ФРС ориентируется при оценке инфляционных рисков. В этот же день будет обнародована предварительная оценка изменения ВВП США в третьем квартале.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует умеренное снижение (-0,49%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 29 октября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Гонконга, Японии и Австралии подрастают на 0,1-0,5%, в то время как индексы материкового Китая и Южной Кореи снижаются на 1,2-2,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть 29 октября утром идут вниз в рамках коррекции после умеренного повышения накануне; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 по Москве опустилась на 1,04%, до $114,12 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,25%, до $101,5 за баррель.

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