Обломки БПЛА упали на территорию промпредприятия в башкирском Стерлитамаке

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников над территорией одного из предприятий Стерлитамака (Башкирия), нанесены мелкие повреждения, сообщил мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов.

"Отражена очередная атака БПЛА на Стерлитамак. Силами Минобороны и "БАРСа" сбиты все восемь беспилотников. Обломки упали на территорию одного из предприятий. Нанесены мелкие повреждения, завод работает в штатном режиме", - написал он в своем канале в Мах.