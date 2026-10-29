Промплощадка получила повреждения во время атаки БПЛА на севере Пермского края

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Промышленный объект поврежден на территории предприятия в Пермском крае во время атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем канале в мессенджере Мах в четверг.

"В результате нападения незначительные повреждения получила одна из промплощадок на севере края. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал глава региона.

По его словам, бойцы расчетов и силы ПВО сбили 10 БПЛА в небе над регионом.

Глава Прикамья попросил жителей не публиковать информацию о летательных аппаратах и работе ПВО, не приближаться к обломкам.

В четверг утром в регионе был объявлен режим "Беспилотная опасность". В Перми и в ряде других территорий звучала сирена воздушной тревоги.