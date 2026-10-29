Трем студентам вуза Уфы понадобилась медпомощь после занятия по химии

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Восемь студентов Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) почувствовали недомогание после занятия по неорганической химии, трое из них обратились за медицинской помощью, сообщили "Интерфаксу" в министерстве здравоохранения Башкирии.

Симптомы отравления проявились у студентов уже после окончания занятий.

В пресс-службе республиканского Минздрава уточнили, что "один студент был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи Уфы и ещё двое - в городскую больницу №21". Никто не госпитализирован, все были отпущены домой.

Остальные пять человек от осмотра врачей отказались.