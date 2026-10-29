Путин заявил, что РФ помогает в укреплении оборонного потенциала стран Африки

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия много делает для укрепления оборонного и силового потенциала стран Африки, соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве заключены с 45 государствами континента, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Россия многое делает, помогая африканским государствам в поддержании внутренней стабильности и безопасности, в укреплении их оборонного и силового потенциала. С 45 странами Африки у нас действуют межправительственные соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве", - сказал Путин, выступая на первом пленарном заседании саммита Россия-Африка.

Он также напомнил, что в российских учебных заведениях ведется подготовка африканских военнослужащих и сотрудников органов правопорядка.