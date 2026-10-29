РФ приветствует намерение Ботсваны, Сейшел и Того открыть посольства в Москве

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия приветствует намерение Ботсваны, Сейшельских островов и Того в ближайшее время открыть свои посольства в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Знаем о намерении Ботсваны, Сейшельских островов и Того в ближайшее время открыть свои посольства в Москве, и, естественно, это поддерживаем", - сказал Путин на первом пленарном заседании саммита Россия-Африка.

Он подчеркнул, что Россия также предпринимает "системные шаги по расширению дипломатического присутствия на континенте".

Президент РФ сообщил, что с предыдущего саммита РФ-Африка в 2023 году в африканских государствах начали работу восемь новых посольств России, а их общее число достигло 48.

"Параллельно выстраивается и сеть торговых представительств. Пока таковых только шесть, но их деятельность охватывает 16 африканских стран", - сообщил Путин.