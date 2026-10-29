Для аэропортов Челябинска и Ижевска отменили ограничения

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Для аэропортов Челябинска и Ижевска отменили ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщает Росавиация. Их вводили из соображений безопасности.

За время перерыва в работе аэропорта, судя по его онлайн-табло, был задержан вылет трех рейсов - в Москву, Уфу и Сургут. На прилет задерживается четыре рейса: два из Москвы и по одному из Екатеринбурга и Сургута. Также отменен один рейс на вылет и прилет из Москвы.

В Челябинской области отменили введенный утром режим беспилотной опасности, сообщило правительство региона.

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова сообщала о нейтрализации в регионе за ночь нескольких БПЛА.