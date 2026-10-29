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Жительницу Самары, оставившую младенца у мусорного контейнера, арестовали

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Советский районный суд заключил под арест местную жительницу, которая оставила двухмесячную дочь без присмотра на улице в Самаре, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

По версии следствия, 26 октября женщина оставила коляску с ребенком рядом с контейнерами для вывоза мусора. Младенца заметили прохожие, которые сообщили об этом в правоохранительные органы. В дальнейшем ребенку была оказана медицинская помощь.

Кроме того, фигурантка, находясь в отделе полиции, напала на инспектора отделения по делам несовершеннолетних.

Женщине предъявлено обвинение по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Самара Самарская область
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