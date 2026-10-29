Москва рассчитывает, что СМИД G20 в США пройдет в конструктивном ключе

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия ожидает, что совещание глав внешнеполитических ведомств "Группы двадцати" в Атланте пройдет в конструктивном ключе; выступает за деполитизацию форума, сообщили в МИД РФ.

"Заявленная американцами цель вернуть G20 к её исконному предназначению - обеспечению непрерывного всеохватного роста, поддержанию финансовой стабильности - в целом соответствует позиции России о необходимости соблюдения экономического мандата и деполитизации форума. Он призван быть эффективной площадкой для равноправного диалога, а не углубления разделительных линий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг.

В ходе заседания в Атланте российская сторона "имеет в виду задать важный ориентир на согласование на базе консенсуса весомых и сбалансированных лидерских договорённостей, в полной мере отражающих приоритеты стран мирового большинства", отметили на Смоленской площади.

"Россия рассчитывает, что СМИД пройдёт в конструктивном и неангажированном ключе. Ожидаются предметные дискуссии по проблематике влияния глобальной геополитической нестабильности на мировую экономику, актуальным аспектам многостороннего взаимодействия в области энергетики и эффективного функционирования цепочек поставок", - сказали в министерстве.

Там добавили, что в выступлениях главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова будет представлено "российское видение основных катализаторов международной напряжённости с фокусом на отказ ряда держав признать возвышение новых центров силы, использование для борьбы с оппонентами экономического "оружия", включая санкции, торговые войны и разрывы цепочек поставок, сохраняющиеся вследствие данной деструктивной линии дисбаланса по оси Север-Юг".

Москва также подтвердит позицию о необходимости "поддержания открытого характера мировой экономики, в том числе за счёт пресечения недобросовестной конкуренции".

"Глава делегации России обозначит краеугольное значение неделимой безопасности в качестве основы многополярности и востребованность демократизации системы управления, прежде всего бреттон-вудских учреждений, посредством укрепления в ней позиций стран Глобального Юга и Востока. Внимание будет привлечено к созидательному потенциалу таких форматов сотрудничества мирового большинства, как БРИКС, ЕАЭС, ШОС, и инициативы президента РФ Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнёрства", - заявили на Смоленской площади.

Особый акцент, отметили в министерстве, будет сделан на важности функционирования G20 "строго в соответствии с принципом консенсуса, на базе равноправного взаимоуважительного диалога, учёта мнений всех членов форума и баланса интересов". Кроме того, будет подчёркнута неприемлемость любых не имеющих единогласной поддержки изменений состава "двадцатки", добавили в МИД РФ.

В министерстве также сообщили, что при подготовке к мероприятию российская сторона столкнулась со сложностями в аккредитации и получении виз. "Разрешение большинства этих проблем потребовало серьёзных усилий. Продолжается плотная работа с американцами в целях снятия всех этих надуманных ограничений, в том числе в контексте подготовки к саммиту форума в Майами 14-15 декабря, успех которого во многом будет зависеть от деполитизации указанного процесса", - отметили в МИД РФ.



