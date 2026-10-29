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Один человек погиб и один ранен при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Женщина погибла и мужчина получил ранение в результате атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в четверг.

"В поселке Красная Яруга в результате детонации дрона женщина получила тяжелые ранения и скончалась на месте", - говорится в сообщении.

От ударов еще нескольких FPV-дронов в поселке повреждены остекление многоквартирного дома и кровля социального объекта.

В городе Шебекино при атаке FPV-дрона на "Газель" мужчина получил осколочное ранение кисти. После оказания помощи он продолжит лечение амбулаторно.

Белгородская область
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