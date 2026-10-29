Один человек погиб и один ранен при атаке БПЛА в Белгородской области
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Женщина погибла и мужчина получил ранение в результате атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в четверг.
"В поселке Красная Яруга в результате детонации дрона женщина получила тяжелые ранения и скончалась на месте", - говорится в сообщении.
От ударов еще нескольких FPV-дронов в поселке повреждены остекление многоквартирного дома и кровля социального объекта.
В городе Шебекино при атаке FPV-дрона на "Газель" мужчина получил осколочное ранение кисти. После оказания помощи он продолжит лечение амбулаторно.