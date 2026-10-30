Минобороны РФ сообщило о поражении подстанций "Светлое" и "Новокиевская", используемых ВСУ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

По данным ведомства, в ходе удара поражена электроподстанция ПС-330 "Светлое", обеспечивающая работу предприятий военной промышленности в городе Днепр.

Также военные сообщили, что минувшей ночью нанесли удар по электроподстанции ПС-330 "Новокиевская" в селе Хотов Киевской области. По данным ведомства, электроподстанция обеспечивала функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.