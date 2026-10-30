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Военные за ночь сбили над регионами 1043 беспилотника

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение ночи перехватили и уничтожили 1043 беспилотника самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Татарстаном.

Минобороны РФ
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