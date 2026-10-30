Минобороны РФ заявило об ударах за неделю по 11 судам с грузами для ВСУ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за неделю нанесли удары по 11 судам, которые доставляли на Украину военные грузы, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Поражены 11 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ", - заявило министерство.

По его данным, в течение недели выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения.