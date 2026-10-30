В ЛНР после атак без электричества остались 14 муниципалитетов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу был атакован энергетический комплекс Луганской Народной Республики, в результате ударов без электроснабжения остаются 14 муниципалитетов ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"В 14 муниципалитетах полностью отсутствует электроснабжение, в остальных зафиксированы частичные отключения", - уточнил он.

По его словам, сохраняется угроза повторной атаки, что затрудняет ремонт.

Медицинские и социально значимые объекты обеспечены электроэнергией за счет резервных источников.