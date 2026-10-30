Минобороны РФ заявило, что за неделю взяты под контроль три села в зоне СВО

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю взяли под контроль три села в Харьковской, Сумской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" освободили населенные пункты Алисовка Харьковской области и Бариловка Сумской области", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, за неделю группировка войск "Восток" установила контроль над селом Общее в Запорожской области.