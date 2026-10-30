В Воронеже больше 500 домов остались без холодной воды

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Воронеже из-за прорыва водопровода больше 500 домов остались без холодной воды, сообщила пресс-служба "Росводоканала Воронеж".

"Ночью при обследовании сетей специалисты выявили утечку на водопроводной линии диаметром 600 мм по улице Ленинградской. Бригада ограничила холодное водоснабжение. Для дальнейшего ремонта им потребовалось согласовать земляные работы",- говорится в сообщении.

В зону отключения попали более 500 домов на 15 улицах.

Из-за утечки под дорогой подмыло грунт, и один автомобиль попал в образовавшейся провал. Чтобы его вытащить, туда отправили спецтехнику.