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"Росатом" завершил северный завоз-2026

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - "Росатом" завершил северный завоз 2026 года

Как сообщила госкорпорация, АО "Росатом Арктика", единый морской оператор северного завоза, доставило в Хабаровский край более 23 тысячи тонн грузов, включая дизельное топливо, уголь и моторные масла в таре.

Также была обеспечена поставка 16,8 тысячи тонн дизельного топлива в Якутию.

На Чукотку "Росатом Арктика" привез более 226 тысяч тонн грузов. В 2026 году сюда впервые был поставлен уголь.

Северный завоз - комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненным к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов.

Правительство определило АО "Росатом Арктика" единым морским оператором северного завоза с 1 января 2026 года, компания уже работает с рядом регионов в рамках пилотных проектов.

Арктика Росатом Хабаровский край Росатом Арктика Якутия Чукотка
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