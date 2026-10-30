В Коми дело о гибели трех человек после пожара в учебном центре МВД дошло до суда

Фото: Наталия Казаковцева/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Суд в Коми рассмотрит уголовное дело бывших начальника, исполняющей обязанности замначальника и преподавателя центра профессиональной подготовки регионального МВД в Сыктывкаре, где в январе произошел взрыв и пожар, из-за чего погибли три человека, сообщил региональный главк СКР.

По данным следствия, в нарушение закона, должностных инструкций и правил пожарной безопасности начальник центра разрешил обратившимся к нему подчиненным - исполняющей обязанности заместителя начальника по учебной работе и преподавателю цикла тактико-специальных дисциплин - проведение занятия, не предусмотренного программой, в актовом зале, где в это время шли ремонтные работы и находились легковоспламеняющиеся строительные материалы. На занятии для двух групп преподаватель привел в боевую готовность учебно-имитационную гранату и бросил ее в помещение зала. Граната сдетонировала рядом с баллонами с монтажной пеной. Баллоны разгерметизировались и образовавшаяся газо-воздушная смесь загорелась.

"В нарушение правил противопожарного режима должностные лица не приняли мер по эвакуации присутствующих в помещении лиц, а стали осуществлять действия по тушению пожара", - говорится в сообщении.

Пострадали больше двух десятков человек, трое из них впоследствии умерли от острого отравления продуктами горения и ожогов. Кроме того, было повреждено и уничтожено имущество на общую сумму более 7,7 млн рублей.

Фигурантам дела вменили пункты "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий, группой лиц по предварительному сговору). Расследование дела завершено, оно передано в суд.

15 января во время учебных занятий загорелась крыша в центре профессиональной подготовки МВД по Коми в Сыктывкаре. Площадь пожара превысила 300 кв. м.