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Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках завершена

Жители, которые останутся в России,будут размещены и получат поддержку

Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках завершена
Яна Лантратова. Архивное фото.
Фото: Георгий Чернышов/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

"Завершили нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас колонны разделяются по направлениям. Тем, кто решил выехать на Украину, обеспечена такая возможность. Жителей, которые остаются в России, разместим и окажем необходимую поддержку", - написала Лантратова в своем канале в мессенджеры Max.

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Она отметила, что в город доставлено все необходимое, организован безопасный выезд.

"Но людям ещё предстоит многое решить - с лечением, жильём, документами, возвращением к близким. Будем помогать", - пообещала Лантратова.

"Также держим связь и с теми, кто остался в Алешках, чтобы знать об их дальнейших потребностях", - подчеркнула она.

Омбудсмен напомнила, что миссия была проведена совместно с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. "За содействие и координацию благодарю первую леди США Меланию Трамп", - добавила она.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 октября 2026 года Военная операция на Украине
Яна Лантратова Алешки
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