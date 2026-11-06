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В Думу внесен проект о конвертации пенсионных накоплений в ПДС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий конвертацию накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС), сообщила пресс-служба Минфина.

Проект был одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 2 ноября. Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 апреля 2027 года.

Минфин напоминает, что изменения не затрагивают страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Социальным фондом России, порядок учета индивидуальных пенсионных коэффициентов и трудового стажа остается прежним. Назначенные накопительные пенсии продолжат выплачиваться на прежних условиях.

Для граждан, имеющих накопления в Социальном фонде России, формируется уполномоченный негосударственный пенсионный фонд (УНПФ) с обязательным госучастием. Управлять пенсионными накоплениями будет ВЭБ, как это происходит и сейчас в рамках Социального фонда. Средства, переданные УНПФ, продолжат инвестироваться на тех же консервативных принципах, что и ранее, подчеркивает Минфин.

Для тех, у кого пенсионные накопления уже находятся в НПФ, будут открыты счета ПДС в выбранных ранее фондах, на которые будут переведены средства накопительной пенсии.

Граждане смогут самостоятельно выбирать, кто будет управлять их сбережениями: в течение двух лет после перехода каждый участник сможет перевести средства в другой НПФ без потери инвестиционного дохода. Это, как отмечает Минфин, позволит оценить условия работы фонда и принять самостоятельное решение о дальнейшем управлении накоплениями.

При переводе накоплений в ПДС не только обеспечивается сохранение всех прав и гарантий для граждан, но и предоставляются дополнительные возможности по распоряжению накопленными средствами и созданию долгосрочных сбережений, поясняет министерство. В частности, появится возможность получать выплаты в особых жизненных ситуациях (потеря кормильца, а также заболевания, требующие дорогостоящего лечения) и государственное софинансирование (до 36 тыс. рублей ежегодно в течение 10 лет), оформить налоговые вычеты (до 400 тыс. руб. ежегодно), а также возможность гибко выбирать сроки и способы получения выплат. Кроме того, вложенные средства можно передавать по наследству, что позволяет рассматривать ПДС как элемент долгосрочного финансового планирования для семьи.

Также будет обеспечена гарантия сохранности личных внесенных средств и накопленного дохода в пределах 2,8 млн руб. Конвертированные пенсионные накопления и средства софинансирования будут гарантироваться государством в полном объеме с учетом инвестиционного дохода.

Средства материнского капитала, направленные ранее на формирование накопительной пенсии, также конвертируют в ПДС. При этом у граждан будет возможность в течение переходного периода вернуть их в маткапитал и/или направить на другие цели, предусмотренные законодательством, определяющим порядок распоряжения маткапиталом.

Минфин отмечает, что меняется организационная форма работы с накоплениями, но не подход к управлению инвестициями, что позволит обеспечить защиту интересов граждан.

"Одним из главных принципов управления средствами клиентов НПФ в соответствии с законодательством является обеспечение сохранности средств, а также доходности, и ликвидности инвестиционных портфелей. Деятельность НПФ регулирует Банк России. Фонды обязаны соблюдать требования к составу и структуре инвестиционных портфелей, финансовой устойчивости и управлению рисками. Средства клиентов обособлены от собственных средств НПФ и не могут использоваться в интересах самого фонда", - говорится в комментарии министерства к законопроекту.

Программа долгосрочных сбережений была запущена в январе 2024 года. На текущий момент в рамках ПДС открыто порядка 15 млн договоров общим объемом свыше 1,2 трлн руб.

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