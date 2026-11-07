Путин подписал еще один указ о временном управлении российскими активами JTI

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал второй указ о временном управлении российскими активами Japan Tobacco International (JTI). Вслед за производственными площадками табачного концерна тому же АО "Промышленные активы" в управление перешли компании, выполняющие роль импортеров, управленческих и холдинговых структур группы в РФ - ООО "Дж.Т.И. Россия", АО "Переславль-Табак" и ООО "Дж.Т.И. Инновационные Продукты".

Владельцем всех трех компаний является JTI Investments Sarl.

Указ главы государства, датированный 6 ноября, опубликован на официальном портале правовой информации. Первый указ об управлении активами JTI в России был подписан 5 ноября. Этим документом в управление "Промышленным активам" были переданы доли структур JTI в ООО "Дж.Т.И. Донской табак", ООО "Петро", ООО "Дж.Т.И. Елец" и ООО "Крес Нева".

JTI работает в России с момента создания компании в 1999 году, когда Japan Tobacco Inc. приобрела международный бизнес R.J.Reynolds. В 2007 году JTI стала лидером российского табачного рынка, а в 2018 году укрепила эти позиции посредством приобретения "Донского табака".

В президентских указах традиционно нет дополнительных идентификаторов российской компании, помимо названия, что не позволяет установить, какое именно из зарегистрированных в России АО "Промышленные активы" будет отныне управлять локальным бизнесом JTI.

JTI, ознакомившись с указом, "анализирует ситуацию и рассматривает возможные действия, уделяя первоочередное внимание сотрудникам и партнерам", говорил ее представитель в четверг.

До этого механизм временного управления в отношении активов глобальных табачных компаний в РФ не применялся.

Крупнейшим акционером JTI является японское правительство. МИД Японии в пятницу выразил протест послу России в стране в связи с передачей российских активов концерна во временное управление, сообщало информагентство "Киодо".