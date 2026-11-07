Три человека погибли и один ранен в результате наезда автомобиля на лошадей в Оренбургской области

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Три человека погибли, еще один находится в тяжелом состоянии после столкновения автомобиля с лошадьми в Оренбургской области, сообщает ГУ МВД России по региону.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля "Чери Тиго 9", двигаясь по автодороге "Казань-Оренбург-Акбулак-граница Р. Казахстан" на 111 километре совершил наезд на лошадей. В результате ДТП водитель и два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, один пассажир находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении главка.

В настоящее время полицейские работают на месте и устанавливают все обстоятельства ДТП, добавили в ведомстве.