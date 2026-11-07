Предприятие повреждено в Орле после ракетной атаки ВСУ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Производственные помещения предприятия повреждены в Орле в результате массированной ракетной атаки, сообщил губернатор Андрей Клычков.

"В результате отражения массированной ракетной атаки противника частично пострадали производственные помещения предприятия в Советском районе города Орла", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

Клычков добавил, что на месте происшествия работают все экстренные службы и правоохранительные органы.