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В Ростове-на-Дону горит склад с пиломатериалами

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели тушат пожар на складе с пиломатериалами в Ростове-на-Дону, существует угроза распространения на соседние дома, сообщает пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"В Ростове-на-Дону огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар Сообщение о пожаре в складском помещении поступило по адресу: ул. Туполева, 16 А. По предварительной информации, склад с пиломатериалами. Площадь пожара уточняется, есть угроза распространения на соседние здания", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, к борьбе с огнем привлечены более 60 человек, задействовано 23 единицы техники.

МЧС России Ростов-на-Дону
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