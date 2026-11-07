Два человека ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - По уточненной информации, один человек пострадал вследствие удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде, сообщает региональный оперштаб в субботу.

"Уточненная информация о последствиях атаки на многоквартирный дом в Белгороде. Мужчине со множественными слепыми осколочными ранениями лица оказана помощь на месте", - говорится в сообщении.

Еще один человек пострадал в результате атаки ВСУ по коммерческому объекту в Новом Осколе. Мужчину с осколочными ранениями мягких тканей лица, головы и рук доставили в Чернянскую ЦРБ, добавили в оперштабе.