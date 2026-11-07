Цены на бензин в РФ с 27 октября по 2 ноября ускорили снижение до 2,04%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 27 октября по 2 ноября снизились относительно предыдущей недели на 2,04% после того, как просели на 1,63% с 20 по 26 октября, понизились на 0,69% с 13 по 19 октября, символически росли на 0,01% с 6 по 12 октября, поднимались на 0,29% с 29 сентября по 5 октября, не менялись с 22 по 28 сентября, сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен на бензин по состоянию на 2 ноября составил 16,15% при общей инфляции за этот же период в 6,20%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 2 ноября была на уровне 74,84 руб. (на 26 октября - 76,64 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 70,71 руб. (72,55 руб.), АИ-95 - 77,08 руб. (78,90 руб.), АИ-98 - 104,10 руб. (104,66 руб.).

Цены на дизельное топливо в РФ с 27 октября по 2 ноября снизились на 0,15% после сокращения на 0,05% с 20 по 26 октября, на 0,09% с 13 по 19 октября. До этого ДТ дешевело на 0,04% с 6 по 12 октября, на 0,07% с 29 сентября по 5 октября, на 0,61% с 22 по 28 сентября.

Рост цен на дизельное топливо в РФ с начала года составил 13,15%.

Средняя цена ДТ в стране на 2 ноября равнялась 86,38 руб. за литр (на 26 октября - 86,52 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).