Дефляция в РФ с 27 октября по 2 ноября составила 0,04%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Снижение потребительских цен в РФ с 27 октября по 2 ноября составило 0,04% после роста на 0,08% с 20 по 26 октября, на 0,05% с 13 по 19 октября, на 0,11% с 6 по 12 октября и на 0,96% с 29 сентября по 5 октября ("тарифная неделя" после индексации с 1 октября стоимости услуг ЖКХ), сообщил утром в субботу Росстат.

Недельная дефляция в РФ фиксируется впервые с конца августа, но тогда она объяснялась сезонным удешевлением плодоовощной продукции, а сейчас вызвана снижением цен на бензин на 2,04%.

Росстат изначально планировал опубликовать данные по недельной динамике цен в традиционные 19:00 в пятницу, но затем несколько раз переносил время публикации - сначала на 20:00, потом на 23:00, затем на утро субботы. Ранее Росстат предупреждал, что из-за кибератак на сайт статслужбы с 29 октября по 1 ноября (в результате которой сайт не работал несколько дней и заработал только 5 ноября в четверг) публикация некоторых данных может выходить с задержкой по сравнению с ранее анонсированным временем.

С начала месяца снижение потребительских цен в РФ ко 2 ноября (то есть за два дня) составило 0,01%, с начала года цены выросли ко 2 ноября на 6,20%.

Из данных за октябрь и начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 ноября замедлилась до 6,95% с 7,11% на 26 октября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2025 года. Точные данные по годовой инфляции на конец октября Росстат опубликует 13 ноября.

По данным Росстата, плодоовощная продукция с 27 октября по 2 ноября подорожала на 1,3% (после роста также на 1,3% неделей ранее), в том числе огурцы стали дороже на 6,2%, помидоры - на 4,1%, бананы - на 1,0%, картофель - на 0,5%. Снизились цены на яблоки - на 1,0%.

Подорожали за неделю яйца куриные - на 1,4%, мясо кур и крупа гречневая - на 1,0%.

Снизились цены на сахарный песок - на 1,1%.

Цены на бензин с 27 октября по 2 ноября стали меньше на 2,04%, на дизельное топливо - сократились на 0,15%. При этом с начала года бензин подорожал на 16,15%, дизельное топливо - на 13,15%.

Среди услуг за неделю существенно снизилась средняя стоимость поездок на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 1,7% и на Черноморское побережье России - на 2,4%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 2 ноября на уровне 6,95%, говорится в опубликованном в субботу докладе министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 27 октября по 2 ноября 2026 года на потребительском рынке цены снизились на 0,04% (после роста на 0,08% неделей ранее). На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,31% (с 0,37% неделей ранее), в основном за счет продуктов питания, за исключением плодоовощной продукции (0,22% после 0,28% неделей ранее), на овощи и фрукты рост цен сохранился на уровне прошлой недели (1,3%). В секторе непродовольственных товаров снижение цен ускорилось до 0,43% (с 0,21 неделей ранее), в секторе наблюдаемых услуг снижение цен возобновилось и составило 0,03% (после роста на 0,09% неделей ранее)", - отмечается в обзоре Минэкономразвития.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 23 октября принял ожидаемое всеми аналитиками решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%. В октябрьском заявлении нейтральный сигнал сохранен без изменений. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - заявил регулятор.

При этом ЦБ 23 октября повысил свой прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 7,1-7,6% с 6,0-7,0%, сохранив прогноз на 2027 год в 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2026 году составляет 7,0% (вырос с 6,8% по опросу в начале сентября).

Минэкономразвития в конце сентября повысило свой прогноз по инфляции на 2026 год до 6,8% с 5,2% в предыдущем, майском прогнозе.