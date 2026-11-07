ВС РФ нанесли удар по производству ракет "Фламинго" в Киеве

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Киевской области, заявили в министерстве обороны РФ в субботу.

По данным Минобороны, в Киеве поражено промышленное предприятие (ООО "Меридиан" им. С.П. Королева), производящее оперативно-тактические и крылатые ракеты "Фламинго".

В Киевской области нанесен удар по производственному предприятию боеприпасов, взрывчатых веществ и порохов Бровары ("Государственный завод порошковой металлургии"), производящему компоненты ракетного топлива, используемого в оперативно-тактических ракетах, заявили в ведомстве.