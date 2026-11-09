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Дипмиссия РФ в Тегеране работает в штатном режиме

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российское посольство в Иране работает в штатном режиме, заявил посол РФ в Исламской Республике Алексей Дедов.

"Мы работаем в штатном режиме", - сказал Дедов в интервью ИС "Вести".

По словам дипломата, "что касается планов на случай горячей фазы, (...) у любого посольства, которое находится в таких точках, такие планы есть".

"Ну а уж что конкретно будем делать, это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация", - добавил Дедов.

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