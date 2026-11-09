БПЛА попал в промзону в городе Кириши Ленинградской области

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Беспилотник ВСУ попал в промышленную зону в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Есть факты попадания БПЛА в промзоне города Кириши", - написал Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.

Губернатор также сообщил о попадании осколков в одну из квартир в Киришах, жильцов эвакуировали.

Ранее Дрозденко информировал, что в небе над Ленинградской областью уничтожен 81 украинский беспилотник.