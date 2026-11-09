На курорте Шерегеш застрелили медведя

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - На кузбасский курорт Шерегеш зашел медведь, его застрелили, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кемеровской области.

"Оперативная мобильная группа отрегулировала численность (медведей), хищника отстрелили в рамках полученного разрешения, предварительно его отогнали от сектора Е", - сказал представитель ведомства.

За территорией курорта будут наблюдать с квадрокоптера.

Дирекция курорта проинформировала, что сообщения о появлении медведя в Шерегеше были зафиксированы накануне в ЕДДС. Его застрелили 9 ноября в 15:00 по местному времени.

"Налажено эффективное взаимодействие с администрацией Таштагольского района. Мобильная группа, оснащенная тепловизионным оборудованием, незамедлительно приступает к работе после поступления сигнала в ЕДДС", - добавили в пресс-службе дирекции.

В августе под Новокузнецком медведь напал на 68-летнюю женщину. Она была госпитализирована с травмами руки. Полицейские обнаружили хищника в 200 м от садового общества, участковый применил оружие и обезвредил хищника. Кроме того, в августе в районе Междуреченска медведица напала на мужчину, возвращавшегося с рыбалки, он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

27 сентября медведь был замечен на улицах города Кемерово. Его удалось отогнать на окраины города. 28 сентября зверя заметили около кемеровского аэропорта. Днем 29 сентября медведя застрелили охотники в соответствии с разрешением на осуществление спортивной и любительской охоты.