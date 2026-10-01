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В руководстве Кемеровской области ситуацию с медведями считают некритичной

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Популяция медведей в Кемеровской области насчитывает 3 848 особей, их количество в последние годы увеличивается, но остается некритичной, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона Татьяна Ярцева.

"Учет проводится ежегодно, в апреле-мае. В 2024 году по результатам учета в Кузбассе было 3 410 медведей, в 2025 - 3 563", - добавила она.

По ее словам, эта динамика не является критической. Так, средняя плотность популяции на территории охотугодий составляет 0,55 особи на 1 тысячу га, "что оценивается как биологически сбалансированный показатель".

Специалисты ожидают, что с наступлением холодов в середине ноября ситуация с медведями в регионе стабилизируется, добавила Ярцева.

"Если по какой-то причине отдельные медведи не впадут в спячку и будут представлять опасность для людей - могут быть приняты меры в рамках регулирования численности", - подчеркнула она.

Со ссылкой на данные охотоводов в министерстве подчеркнули, что весной, после пробуждения от спячки, медведи также будут представлять меньше опасности. Поскольку на спячку они уходят далеко в тайгу, то после пробуждения возвращаются к местам проживания человека не сразу, регистрируют их обычно к концу июля.

Однако если хищник все-таки начнет выходить к людям весной, "будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности населения, в том числе патрулирование местности, где возможен выход медведя к населенным пунктам", заключила Ярцева.

В Новокузнецке 1 октября ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей к жилью. Глава города Денис Ильин сообщил, что сотрудники полиции застрелили несколько хищников.

В августе под Новокузнецком медведь напал на 68-летнюю женщину и ранил ее в руку.

В Кемерове 27 октября заметили медведя и отогнали его на окраины. 28 сентября зверя заметили около кемеровского аэропорта. Днем 29 сентября медведя застрелили охотники в соответствии с разрешением на осуществление спортивной и любительской охоты.

Кузбасс Новокузнецк Кемеровская область Татьяна Ярцева Денис Ильин Кемерово
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