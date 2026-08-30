Женщина госпитализирована после нападения медведя в Кузбассе

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Медведь напал на женщину рядом с садовым обществом возле Новокузнецка в Кузбассе, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Кемеровской области в воскресенье.

"В дежурную часть (...) поступило сообщение о том, что вблизи садоводческого некоммерческого товарищества на 68-летнюю жительницу Новокузнецка напал медведь", - говорится в сообщении.

Пенсионерка госпитализирована с травмами руки.

Полицейские обнаружили хищника в 200 м от садового общества. Участковый применил оружие и обезвредил хищника.

Ранее сообщалось, что медведица напала на мужчину, рыбачившего в районе Междуреченска, он получил травмы и был госпитализирован в больницу.