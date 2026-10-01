В Новокузнецке из-за медведей ввели режим повышенной готовности

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности объявлен в Новокузнецке Кемеровской области из-за участившихся случаев выхода медведей к людям, сообщает глава города Денис Ильин в своем официальном канале в мессенджере Мах в четверг.

"В городе действует режим повышенной готовности. С момента обострения ситуации в ЕДДС поступило 260 сообщений о появлении медведей. Специалисты рекомендуют убрать урожай и продуктовые отходы с участков, ограничить походы в лес, временно воздержаться от выездов на природу и приготовления пищи на открытом огне. Запах еды привлекает зверя", - говорится в сообщении.

Ильин отметил, что территории, откуда поступали сигналы, ежедневно патрулируют специальные группы охотников. Поскольку в черте города открывать огонь запрещено законом, обезвредить хищника могут только сотрудники правоохранительных органов.

По словам главы города, полицейские сумели нейтрализовать уже несколько медведей.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Новокузнецком округе начали создавать прикормочные площадки для отвода медведей от населенных пунктов.

Сообщалось также, что в августе под Новокузнецком медведь напал на 68-летнюю женщину. Она была госпитализирована с травмами руки.