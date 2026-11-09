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Погибший в Энергодаре мужчина был электрослесарем Запорожской АЭС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Мужчина, погибший в понедельник утром в Энергодаре в результете удара дрона по автомобилю, был сотрудником Запорожской АЭС, сообщили представители станции в понедельник.

"Сегодня утром по дороге на работу погиб наш коллега - электрослесарь Запорожской АЭС. Автомобиль, в котором он ехал, был атакован дроном ВСУ", - говорится в канале станции в Max.

Ранее в понедельник глава администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что утром украинский дрон атаковал автомобиль "Таврия", погиб на месте водитель 1967 года рождения.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Энергодар Запорожская АЭС ЗАЭС
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