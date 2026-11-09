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Мужчина погиб в Энергодаре из-за атаки украинского БПЛА

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Мужчина погиб в Энергодаре в результате удара украинского беспилотника по машине, сообщил глава администрации города Максим Пухов в понедельник.

"Киевский квадрокоптер атаковал легковой автомобиль "Таврия" красного цвета. От удара водитель транспортного средства, мужчина 1967 года рождения, погиб на месте", - написал Пухов в своем канале в Max.

По его словам, атака была совершена около 08:00.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Энергодар Максим Пухов Запорожская АЭС
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