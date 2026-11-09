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Переговоры в Абу-Даби посвящены принципам, которые одобрят в завершение консультаций по полноценному урегулированию

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - На переговорах в Абу-Даби стороны займутся согласованием принципов, которые могут быть одобрены в завершение консультаций по полноценному урегулированию конфликта на Украине, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, что нынешние переговорщики по поручению президента Трампа предложили вынести на первый план повестки дня переговоров по украинскому урегулированию именно вопросы коллективной безопасности, конечно, это можно только приветствовать", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Лавров подчеркнул: "При этом понимание, которое все разделяют, заключается в том, что переговоры посвящены согласованию тех принципов, которые будут одобрены в завершение переговоров по полноценному урегулированию".

МИД РФ Сергей Лавров Абу-Даби
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