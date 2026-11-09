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Россия и Перу договорились развивать новые механизмы в отношениях между банками

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Перу договорились развивать новые механизмы между банками двух стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Перу Карлосом Эспой.

"Мы договорились сегодня развивать новые механизмы, в том числе, в отношениях между нашими банковскими организациями. С российской стороны, у наших экономических операторов есть большой интерес к работе с перуанскими партнерами по продвижению взаимовыгодных инвестиционных проектов", - сказал Лавров.

По словам российского министра, несмотря на западные санкции, в прошлом году рост товарооборота между странами превысил 20%, а за первые полгода нынешнего - уже 6,5%. При этом позитивная динамка сохраняется.

Лавров подчеркнул, что в российско-перуанских отношениях существует солидный потенциал во многих сферах.

"Созданы эффективные механизмы реализации этого потенциала. Это и межправительственные комиссии по торгово-экономическому, по научному-техническому сотрудничеству и рыболовству, межправительственные комиссии по военно-техническому сотрудничеству и аналогичный механизм по взаимодействию в сфере предотвращения и преодоления последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций", - заключил он.

По его словам, эти механизмы существуют, однако они не функционировали много лет. Лавров отметил, что на переговорах с коллегой они договорились их активизировать.

МИД Перу Сергей Лавров Карлос Эспа
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