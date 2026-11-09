Севастополь получает 50% необходимой энергии, ведутся восстановительные работы

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Севастополь в настоящее время обеспечен электроэнергией наполовину от потребностей, сообщил губернатор Михаил Развожаев в понедельник.

"Город получает около 50% необходимого объёма электроэнергии. Работаем над стабилизацией вместе с федеральными компаниями, специалисты работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу энергии", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По его словам, электроэнергией в первую очередь обеспечивают критическую инфраструктуру. Объекты образования планируют оснастить резервными источниками энергии в течение двух недель.

Развожаев отметил, что в сложившейся ситуации невозможно сформировать графики включения света, поскольку мощности перебрасывают оперативно, в зависимости от доступных объемов.

С 24 октября в Севастополе несколько раз вводили ограничения на подачу электроснабжения из-за аварий на сетях за пределами Крымского полуострова.