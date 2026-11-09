Севастополь получает 50% необходимой энергии, ведутся восстановительные работы
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Севастополь в настоящее время обеспечен электроэнергией наполовину от потребностей, сообщил губернатор Михаил Развожаев в понедельник.
"Город получает около 50% необходимого объёма электроэнергии. Работаем над стабилизацией вместе с федеральными компаниями, специалисты работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу энергии", - написал Развожаев в своем канале в Max.
По его словам, электроэнергией в первую очередь обеспечивают критическую инфраструктуру. Объекты образования планируют оснастить резервными источниками энергии в течение двух недель.
Развожаев отметил, что в сложившейся ситуации невозможно сформировать графики включения света, поскольку мощности перебрасывают оперативно, в зависимости от доступных объемов.
С 24 октября в Севастополе несколько раз вводили ограничения на подачу электроснабжения из-за аварий на сетях за пределами Крымского полуострова.