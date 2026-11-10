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Путин заявил о надеждах, возлагаемых народом на МВД

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российские граждане рассчитывают, что сотрудники МВД будут более эффективно бороться с криминалом, в том числе с нелегальным оборотом наркотиков и киберпреступлениями, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

"Отмечу положительные результаты по целому ряду ключевых направлений вашей работы. Эту позитивную динамику надо развивать. Граждане России рассчитывают, что органы внутренних дел будут более эффективно бороться с криминалом, в том числе с нелегальным оборотом наркотиков и киберпреступлениями, укреплять общественный порядок, безопасность дорожного движения", - отмечается в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент напомнил, что "история МВД насчитывает уже более двух веков".

"Сегодня это одно из ключевых звеньев правоохранительной системы, государственной власти в целом. В вашем распоряжении серьезные технические, оперативные, аналитические и организационные возможности. За последние годы вырос объем ваших полномочий, в том числе в оперативно-разыскной деятельности и в процессуальной сфере. Решаются комплексные вопросы, связанные с кадровым обеспечением ведомства", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что ветераны органов внутренних дел личным примером "воспитали достойную смену, которая хранит и приумножает лучшие профессиональные традиции".

"Дорогие друзья! Будем и дальше совершенствовать правовые и социальные гарантии для сотрудников МВД, повышать престиж вашей профессии - непростой, опасной, связанной с риском для жизни, с нагрузками и огромной ответственностью. Хочу поблагодарить руководство и личный состав органов внутренних дел за верность служебному долгу, за напряженный труд, за надежность и готовность немедленно прийти на помощь людям. Уверен, что вы добросовестно, самоотверженно и четко выполните все поставленные задачи", - резюмировал Путин.

Владимир Путин МВД
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