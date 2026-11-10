Лавров назвал РФ добросовестным поставщиком углеводородов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Россия - надежный поставщик энергоресурсов, который не использует экономику для сведения геополитических счетов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Россия - добросовестный и надежный поставщик углеводородов, продовольствия, удобрений, а теперь и цифровых технологий. В отличие от оппонентов, наша страна не использует экономику для сведения геополитических счетов или позиционной борьбы с конкурентами", - говорится в статье Лаврова для газеты "КоммерсантЪ".

Так, отметил министр, с 2022 года Россия поставила в Европу энергоресурсов на $320 млрд.

По словам Лаврова, "важным вкладом в энергобезопасность стала договоренность лидеров России и США о приостановлении ограничений на экспорт российского дизеля". "Уже приступили к её практической реализации, что тут же опустило цены", - указал он.

"Россия продолжит вносить вклад в нормализацию функционирования мирового ТЭК, обеспечение глобальной энергобезопасности, сбалансированное и устойчивое развитие государств и макрорегионов", - говорится в статье главы МИД.

Россия, констатировал Лавров, входит в круг ключевых экспортеров углеводородов в Азию, Африку, Латинскую Америку.

"Показательно, что объемы российских поставок нефти и минерального сырья в первом квартале этого года только в страны АСЕАН увеличились на 40%", - отметил он.

"Наращиваем уникальные компетенции в атомной энергетике, реализуем передовые проекты - такие, как малые модульные реакторы и плавучие АЭС", - добавил Лавров.