Поиск

Лавров назвал РФ добросовестным поставщиком углеводородов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Россия - надежный поставщик энергоресурсов, который не использует экономику для сведения геополитических счетов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Россия - добросовестный и надежный поставщик углеводородов, продовольствия, удобрений, а теперь и цифровых технологий. В отличие от оппонентов, наша страна не использует экономику для сведения геополитических счетов или позиционной борьбы с конкурентами", - говорится в статье Лаврова для газеты "КоммерсантЪ".

Так, отметил министр, с 2022 года Россия поставила в Европу энергоресурсов на $320 млрд.

По словам Лаврова, "важным вкладом в энергобезопасность стала договоренность лидеров России и США о приостановлении ограничений на экспорт российского дизеля". "Уже приступили к её практической реализации, что тут же опустило цены", - указал он.

"Россия продолжит вносить вклад в нормализацию функционирования мирового ТЭК, обеспечение глобальной энергобезопасности, сбалансированное и устойчивое развитие государств и макрорегионов", - говорится в статье главы МИД.

Россия, констатировал Лавров, входит в круг ключевых экспортеров углеводородов в Азию, Африку, Латинскую Америку.

"Показательно, что объемы российских поставок нефти и минерального сырья в первом квартале этого года только в страны АСЕАН увеличились на 40%", - отметил он.

"Наращиваем уникальные компетенции в атомной энергетике, реализуем передовые проекты - такие, как малые модульные реакторы и плавучие АЭС", - добавил Лавров.

АСЕАН Сергей Лавров США АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 9 ноября

ЕС примет участие в переговорах в Абу-Даби

Трафик через аэропорты Москвы за 9 месяцев снизился на 4%

 Трафик через аэропорты Москвы за 9 месяцев снизился на 4%

Российская делегация вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине

 Российская делегация вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине

В Москве отметили отсутствие у ряда стран Европы реального желания закончить конфликт на Украине

Финляндия ограничит въезд в страну российских спортсменов

 Финляндия ограничит въезд в страну российских спортсменов

Удвоение штрафов за нарушение общественного порядка рекомендовано к I чтению
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4115 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12863 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов