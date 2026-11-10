В Донецке сообщили о шестерых раненых в результате ударов БПЛА по городу

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Шестеро мирных жителей пострадали в результате ударов беспилотников по Донецку в ночь на вторник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате ночной атаки БПЛА в Петровском районе пострадали женщины 1951, 1952, 1961, 1978, 1979 г.р. и мужчина 1955 г.р", - говорится в сообщении Кулемзина, распространенном во вторник его пресс-службой.

Уточняется, что в результате ночной атаки также были повреждены многоквартирные дома.