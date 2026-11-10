В Донецке 151 тысяча абонентов остаются без электричества

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Во всех районах Донецка без электричества остались 151 352 абонента, сообщил через пресс-службу мэр города Алексей Кулемзин.

"Частично во всех районах Донецка произошло автоматическое отключение 1169 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 151 352 абонента", - сказал он.

В ночь на 10 ноября город атаковали беспилотники. Кулемзин сообщил о шестерых пострадавших и о повреждении многоквартирных домов.