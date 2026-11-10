Россия надеется, что у США хватит решимости продолжать диалог по безопасности

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что администрации президента США Дональда Трампа хватит решимости продолжать диалог с Россией по вопросам безопасности, чтобы достичь честного баланса интересов, заявил на Международном форуме по коллективной безопасности глава МИД Сергей Лавров.

"Не питая иллюзий, наученные опытом, примеры которого я сейчас кратко перечислил, мы очень надеемся, что на этот раз в администрации Соединенных Штатов хватит решимости продолжать этот диалог с прицелом на достижение честного баланса интересов, когда ничья безопасность не будет ущемляться", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Россия понимает, какие сегодня существуют "глубинные противоречия в отношении того, как дальше должна развиваться международная политика". "Но, конечно, всегда лучше разговаривать", - подчеркнул Лавров.

Он отметил, что Россия не раз привлекала внимание западных стран к тому, что принцип неделимости безопасности не выполняется.

"Всё это было записано и в Стамбуле в 1999 году, и в Астане в 2010-м на высшем уровне. А они нам говорят в ответ на претензии: Ребят, вы же здесь подписали под такими целями, задачами, обязательствами, принципами. Почему расширяется НАТО, что прямо противоречит провозглашенным задачам в рамках ОБСЕ? Но это же нам отвечали, это же политические обязательства, это же не договорно-правовые обязательства", - напомнил Лавров.

Он отметил, что Россия пыталась закрепить это обязательства в качестве юридически обвязывающего договора и в середине 2010-х годов, и позже в 2021 году, предложив США и НАТО заключить соглашения о гарантиях безопасности. На что, напомнил Лавров, со стороны Запада был дан отрицательный ответ: "Они сказали: ваши договоры мы рассматривать не будем, никаких гарантий мы вам давать не собираемся".