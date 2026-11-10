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"Яндекс" запустил рободоставку в Екатеринбурге

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - "Яндекс" начал осуществлять в Екатеринбурге автономную доставку заказов при помощи роботов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Рободоставка работает в отдельных локациях в Октябрьском, Чкаловском и Ленинском районах города. Роверы будут привозить заказы из шести дарксторов.

В перспективе роботы-доставщики появятся также в Верх-Исетском, Кировском, Железнодорожном и Орджоникидзевском районах, а общее число подключенных к сервису дарксторов "Яндекс.Лавки" планируется довести до 20.

Отмечается, что сейчас рободоставка работает более чем в 10 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Тюмень.

В апреле "Яндекс" сообщал, что до конца 2026 года планирует выпустить во всех городах присутствия рободоставки 5 тыс. роверов, а за два года - 20 тыс. роверов.

Яндекс Екатеринбург
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