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Telegram оштрафован еще на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в России контента, передает корреспондент "Интерфакса" из суда.

"Назначить Telegram Messenger Inc. административное наказание в виде штрафа на сумму 3,8 млн рублей" - огласил решение судья.

Мессенджер признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством). Речь идет о материалах, содержащих недостоверную информацию о Вооруженных силах России.

Накануне тот же суд оштрафовал TelegramMessenger Inc. на ту же сумму по тому же обвинению.

10 февраля пресс-служба Роскомнадзора заявила, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе 2025 года, по-прежнему не исполняет требования законодательства, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено "с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан". В конце июля ФСБ сообщила, что создателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в России.

Как сообщали "Интерфаксу" в правоохранительных органах, столичные суды только за шесть месяцев текущего года оштрафовали Telegram на общую сумму, превышающую 100 млн рублей.

Роскомнадзор ФСБ Telegram Павел Дуров Таганский суд
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