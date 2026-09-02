Telegram оштрафовали на 11,4 млн руб. за неудаление запрещенного в РФ контента

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в РФ контента, передает корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Telegram Messenger Inc. административное наказание в виде штрафа на общую сумму 11 млн 400 тыс. рублей", - огласил решение судья.

Мессенджер признан виновным по трем протоколам ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством).