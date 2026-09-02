Поиск

Telegram оштрафовали на 11,4 млн руб. за неудаление запрещенного в РФ контента

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в РФ контента, передает корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Telegram Messenger Inc. административное наказание в виде штрафа на общую сумму 11 млн 400 тыс. рублей", - огласил решение судья.

Мессенджер признан виновным по трем протоколам ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством).

РФ Telegram
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Крым ожидает поставки более 60 тыс. т топлива в сентябре для насыщения рынка

 Крым ожидает поставки более 60 тыс. т топлива в сентябре для насыщения рынка

Продажи автомобилей Lada в РФ в августе выросли г/г на 3,3%, до 29,2 тыс. шт.

 Продажи автомобилей Lada в РФ в августе выросли г/г на 3,3%, до 29,2 тыс. шт.

Telegram оштрафовали на 11,4 млн руб. за неудаление запрещенного в РФ контента

Минфин РФ сохраняет планы продать госдолю в НМТП единым пакетом до конца года

РФ обнуляет экспортные пошлины на зерно до конца года

Минфин рассчитывает продать госпакет "Шереметьево" ближе к концу года

 Минфин рассчитывает продать госпакет "Шереметьево" ближе к концу года

Минфин будет предлагать включить криптовалюту в мониторинг в рамках указа о продаже валютной выручки

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,3%

Аналитики ЦБ видят в сохранении высокого роста денежной массы в июле признак проинфляционных рисков
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11516 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3636 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов