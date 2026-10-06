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Telegram оштрафован на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Москве Таганский суд признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в России контента и оштрафовал на 3,4 млн рублей. передает корреспондент "Интерфакса" из суда.

Компания признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством). Речь идет о материалах, содержащих недостоверную информацию о Вооруженных силах России и проведении СВО.

10 февраля Роскомнадзор заявил, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе 2025 года, по-прежнему не исполняет требования законодательства, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено "с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан". В конце июля ФСБ сообщила, что создателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в России.

Роскомнадзор Таганский суд ФСБ Telegram Павел Дуров
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